Projeto "Reciclar para Ganhar" da Póvoa de Varzim processa 310 mil embalagens

Lusa12 Jun, 2019, 18:40 | País

A medida consiste numa máquina que recebe embalagens de plástico, vidro e metal, e que, em troca, atribui recompensas em forma de bilhetes de cinema, descontos em produtos no mercado municipal e entradas nas piscinas municipais.

Segundo a autarquia poveira, nos primeiros seis meses de funcionamento, a máquina foi utilizada por 13.859 utilizadores, recolhendo 310 mil embalagens, correspondente a 25 toneladas de resíduos.

Dessa totalidade, 31 % correspondem a embalagens de cartão para alimentos (ECAL), 28% a embalagens de plástico de bebidas (PET), 24% de recipientes de vidro, 10% de embalagens mais rígidas de plástico (PEAD) e 7% de recipientes de aço e metal.

O projeto "Reciclar para Ganhar" foi promovido de forma pioneira no país pela Câmara Municipal da Póvoa de Varzim em cooperação com a LIPOR [empresa intermunicipal de tratamento de resíduos do Grande Porto] e visa potenciar a separação de resíduos por parte dos cidadãos, aumentado os níveis da recolha seletiva e reciclagem dos resíduos de embalagens.

Segundo Sílvia Costa, vereadora com o pelouro do Ambiente da autarquia poveira, os números atingidos nos primeiros seis meses de funcionamento mostram que "o projeto superou todas as expectativas".

"Nunca pensámos que teria uma adesão tão grande da população e deu para perceber que as pessoas precisam de um estímulo para separarem mais. Devia ser um compromisso de cada um de nós com o futuro, mas há uma franja da população que só espera se tiver esse estímulo", disse a autarca.

Sílvia Costa partilhou ainda que, "dado que projeto continua a crescer, está em estudo a possibilidade de substituir a atual máquina de recolha por outra semelhante, mas com maior capacidade de recolha e armazenamento".

Está também previsto que a iniciativa seja replicada em outros pontos do país, depois de o Ministro do Ambiente se ter deslocado à Póvoa de Varzim para conhecer o projeto.