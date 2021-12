Projeto "Transporte a Pedido" do Médio Tejo premiado em concurso da Comissão Europeia

O prémio insere-se na categoria "Escolha do Público".

Os vencedores foram anunciados hoje em Bruxelas, pela Comissão Europeia, na Cerimónia oficial dos RegioStars.

"Este prémio destaca, uma vez mais, o esforço que se faz na região Centro para aplicar os fundos comunitários em projetos que verdadeiramente alteram a qualidade de vida dos seus cidadãos, nomeadamente em territórios de menor densidade populacional", salientou a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Centro (CCDRC), Isabel Damasceno.

Para Isabel Damasceno, trata-se de um reconhecimento europeu.

"[...] Certamente permitirá à CIM [Comunidade Intermunicipal] do Médio Tejo inspirar outros territórios, um pouco por toda a Europa demonstrando que é possível apostar em novas soluções para fazer face ao desafio de tornar a mobilidade dos territórios mais ecológica", afirmou.

Este é o quinto prémio RegioStars conquistado pela região Centro, depois dos projetos "Centro BIO: Bioindústrias, Biorrefinarias e Bioprodutos" (2016), "Centro de Negócios e Serviços Partilhados do Fundão", projeto de "Reabilitação do lugar da Vista Alegre" (2018) e o "Centro de Incubação de Negócios da Agência Espacial Europeia" (ESA BIC) (2020).

"O dia de hoje representa um marco para a Comunidade Intermunicipal [CIM] do Médio Tejo e para o Transporte a Pedido, pois conseguimos realizar um grande feito ao alcançarmos este prémio em tão prestigiado concurso europeu", atentou a presidente da CIM do Médio Tejo, Anabela Freitas.

De acordo com Anabela Freitas, o projeto "Transporte a Pedido", além de ser de mobilidade, é "também de inclusão social, amigo do ambiente e que é essencial para a qualidade de vida dos nossos cidadãos".

"Vamos prosseguir com o investimento e a aposta neste projeto para continuarmos a unir uma região", acrescentou.

O projeto "Transporte a Pedido" foi criado, em 2013, pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), com o intuito de "aumentar a cobertura da rede de transportes coletivos" existente na região.

O "Transporte a Pedido" foi o único projeto português a integrar a lista de 25 projetos finalistas do RegioStars.

Os prémios RegioStars contemplam os melhores projetos da política de coesão em cinco categorias, nomeadamente "Europa inteligente: Aumentar a competitividade das empresas locais num mundo digital", "Europa verde": Comunidades verdes e resilientes em meio urbano e rural", "Europa justa: Fomentar a inclusão e a antidiscriminação", "Europa Urbana: Promover sistemas alimentares verdes, sustentáveis e circulares em áreas urbanas funcionais" e "Reforçar a mobilidade verde nas regiões".

Atualmente, o serviço "Transporte a Pedido" está em operação em todos os 13 municípios do Médio Tejo, com 78 circuitos e cerca de 1.400 paragens.

O projeto abrange os municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, Ferreira do Zêzere, Entroncamento, Mação, Ourém, Sardoal, Santarém, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha.

À semelhança do transporte coletivo regular, o `Transporte a Pedido` tem circuitos, paragens e horários definidos. No entanto, os serviços de transporte a pedido distinguem-se do transporte regular, porque o cliente é que desencadeia a viagem, através do seu pedido para uma central de reservas.