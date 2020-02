Projeto TribueScola ajuda a desmistificar o papel dos tribunais junto das crianças

O projeto Tribuescola pretende dotar as crianças de informação jurídica adequada aos alunos entre os oito e os doze anos.



Felismina Barros é advogada, desenvolveu este projeto jurídico-escolar e escreveu um livro sobre os tribunais para crianças inspirada nas dúvidas do filho.



Este é o segundo ano do Tribuescola para os alunos do concelho de Ponte de Lima