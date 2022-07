Projetos de Pampilhosa da Serra e Faial premiados pelo Novo Bauhaus Europeu

"Os projetos `Faial Island Arts Bank` (Horta, Faial) e `Network Of Villages for the Future` (Pampilhosa da Serra) foram premiados no âmbito da convocatória `Support to New European Bauhaus Local Initiatives` promovida pela DG REGIO (Direção-Geral responsável pela política europeia relativa às regiões e cidades) (...)", lê-se numa nota no `site` da Direção-Geral das Artes (DGArtes).

De acordo com a DGArtes, o projeto apresentado pela cidade da Horta (Faial) "pretende criar um hub participativo, cultural, para a comunidade, baseado nas artes e no digital, através da renovação um edifício (património público), no espírito da circularidade, e que ligue o mar, a cultura da ilha e a diversidade humana".

Por seu lado, o projeto da Pampilhosa da Serra "pretende definir e implementar novas políticas para vilas na região transfronteiriça da região EUROACE (Alentejo-Centro-Extremadura)".

A iniciativa do Novo Bauhaus Europeu tem "o objetivo de promover e incentivar projetos de reconversão de infraestruturas existentes ou espaços públicos locais, integrando os valores da Nova Bauhaus Europeia".

"A convocatória, que encerrou no passado dia 30 de maio com mais de 80 candidaturas apresentadas por municípios locais e de média dimensão em toda a União Europeia, selecionou 20 projetos que irão obter apoio, através de um programa de assistência técnica", sustentou.