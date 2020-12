Prolongado até março o uso obrigatório de máscara na rua

O projeto de lei do PSD foi aprovado, hoje, também com os votos do PS e CDS. Votaram contra o Chega e a Iniciativa Liberal e abstiveram-se BE, PCP e a deputada Joacine Katar Moreira. A iniciativa social-democrata mantém o quadro de coimas entre os 100 e os 500 euros para os incumpridores.