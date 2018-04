Promoções nas polícias. Associação Sindical aponta diferença de números

RTP11 Abr, 2018, 19:29 / atualizado em 11 Abr, 2018, 19:32 | País

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) recordou que, a 7 de maio, durante uma reunião com o ministro Eduardo Cabrita, ficou assente que, na PSP, o número de promoções ficara acima das 2200, das quais 1500 para agentes principais.



Em comunicado difundido esta quarta-feira, o Ministério da Administração Interna deu conta de promoções para 1500 efetivos da Polícia de Segurança Pública.



Paulo Rodrigues conclui que esta discrepância só pode ter uma de duas explicações - erro no anúncio ou uma promessa falhada. O sindicalista tenciona pedir reuniões aos diferentes grupos parlamentares, tendo em conta que o compromisso do Governo foi também assumido perante a Assembleia da República.



Concretamente, o comunicado da Administração Interna refere que as forças de segurança terão este ano um total de 3.346 promoções: 1.500 efetivos da PSP e 1.265 da Guarda Nacional Republicana, além de 581 recentemente seladas nesta força.



As promoções, lê-se no mesmo texto, constituem “o número mais elevado desta década”, sendo que a GNR apresenta um número “bastante superior à média dos últimos cinco anos”.



Quanto às progressões na Polícia de Segurança Pública, a tutela adianta que está ainda a estudar com o Ministério das Finanças o ritmo da aplicação até 2019, tendo por objetivo a “concretização tão breve quanto possível”.

“Um esclarecimento completo e cabal”

O CDS-PP saiu já a público para exigir também explicações por parte de Eduardo Cabrita. Em declarações aos jornalistas, no Parlamento, o deputado Telmo Correia defendeu ser “necessário um esclarecimento completo e cabal”.



“Porque das duas, uma: ou aquilo que o ministro disse sob compromisso em declarações ao Parlamento foi cumprido ou não foi. Se não foi, é da maior gravidade que um ministro com responsabilidades de soberania tenha mentido ao Parlamento anunciando um descongelamento que, segundo as associações sindicais, não foi cumprido”, frisou o deputado democrata-cristão.



Telmo Correia lembrou que, para além de o Orçamento do Estado contemplar o descongelamento de carreiras para mais de seis mil efetivos das forças de segurança, o próprio Eduardo Cabrita assumiu-o no Parlamento durante uma interpelação do CDS-PP, no mês passado.



“O Orçamento do Estado vai ser aplicado, isto é, desbloqueando as carreiras permitindo que, em março, já cerca de seis homens possam progredir, que as promoções sejam realizadas e iniciando na primeira semana de março o diálogo com as associações sindicais sobre o artigo 19”, afirmava então o governante.



c/ Lusa