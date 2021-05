Propagação de doença. Suspeitas levam PJ a fazer buscas ao FC Porto

A Policia Judiciária fez buscas no Estádio do Dragão, no Centro de Treinos do futebol clube do Porto e em laboratórios de análises clínicas. Há suspeitas de que os resultados de análises à covid feitas a alguns jogadores tenham sido forjados por ordem do clube.