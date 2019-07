Proposta de lei que revê regime das perícas médico-legais sem efeito na atual legislatura

Lusa16 Jul, 2019, 18:11 | País

A fonte referiu que o grupo parlamentar do PSD pediu, numa das últimas reuniões da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que fossem ouvidos mais representantes de entidades ligadas às perícias médico-legais em sede de comissão, tendo os deputados chegado à conclusão de que não havia condições para submeter a proposta de lei do Governo a votação final em plenário na próxima sexta-feira.

O diploma não se tem revelado consensual também fora do parlamento, tendo motivado dois dias de greve, em junho, dos médicos do Instituto Nacional de Medicina Legal que estão contra "a possibilidade de privatização da Medicina Legal em Portugal", designadamente através da proposta que prevê a contratação externa de serviços médico-legais.

O diploma cria contratos de prestação de serviços para os médicos que não pertencem ao Instituto, justificando que o sistema necessita de maior capacidade de resposta a situações extraordinárias (como, por exemplo, catástrofes), sendo este o ponto mais polémico da proposta.

Outro diploma que "caiu" e já não vai acompanhar as votações finais globais desta legislatura no dia 19 de julho é a proposta de lei que aprova o regime jurídico do acesso ao direito e aos tribunais, depois de hoje o PS ter entendido que não havia condições para tentar aprovar o texto legislativo até sexta-feira, adiantou a mesma fonte parlamentar.

Contudo, CDS-PP, BE e PCP vão levar a votação final da sexta-feira os seus respetivos projetos de lei sobre alteração do regime das custas judiciais e e revisão do regime de acesso ao direito.

Pronta para a votação final de sexta-feira está a proposta de lei que altera o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.