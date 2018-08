Proposta do CDS para comissão permanente sobre a ferrovia rejeitada

Inês Geraldo - RTP27 Ago, 2018, 17:46 | País

Numa conferência de líderes no Parlamento, a proposta do CDS-PP para que fosse criada uma comissão permanente extraordinária sobre a situação da ferrovia em Portugal foi rejeitada. Telmo Correia, do partido centrista, falou à imprensa e declarou que se trata de uma má decisão.



"CDS devia ter pudor a falar no tema"

João Oliveira, do PCP, explicou que a ferrovia tem sofrido “problemas sérios” mas acusou o CDS de ter vetado as propostas comunistas quando o partido quis debater sobre as perturbações que os utentes têm sentido em várias linhas de comboio do país.



Ferrovia gera queixas de utentes

Cada vez mais, a ferrovia em Portugal vive uma situação complicada. Diminuição do número de carruagens, atrasos nas viagens, mau estado das composições, falta de segurança e desinvestimento nas estações tem causado mal-estar nos utentes impossibilitados de concluir tarefas do dia-a-dia.



Entre as linhas que têm causado maior discórdia estão num lugar de destaque a do Oeste, Sintra, Cascais e a Linha do Norte. Por isso, os utentes pedem sistematicamente que exista maior oferta nos horários e que as linhas sejam definitivamente modernizadas.



Várias associações pedem medidas urgentes, como acontece na Linha do Norte, num troço que liga Santarém ao Entroncamento e que precisa de intervenção para suportar o material circulante, havendo estações que se encontram ao abandono (tal como os casos de Riachos e Rossio ao Sul do Tejo).



Em Cascais, os utentes queixam-se cada vez mais da supressão de comboios, especialmente em hora de ponta, e pedem que as carruagens sejam mudadas já que não apresentam as condições necessárias para transportar pessoas.



Um dos problemas assinalados é o calor que se faz sentir nas composições, especialmente em período de verão.



Na Linha do Sado e no Alentejo as queixas também são recorrentes e os utentes pedem, de imediato, a modernização do equipamento utilizado.

“O CDS lamenta esta decisão. Com efeito o Partido Socialista disse que não existe urgência nesta mesma matéria. Os outros partidos que apoiam a maioria entenderam que esta questão, independentemente de ser relevante, não teria que ser discutida já esta semana”.Telmo Correia revelou que a proposta centrista teve o apoio do PSD e considera que não aceitar falar sobre esta questão esta semana se “trata de um erro”, já que as constantes situações de perturbação em inúmeras ferrovias do país “se têm vindo a arrastar”.Fernando Negrão, líder parlamentar do PSD, acusou o Governo de querer levar uma das mais importantes empresas do setor, a CP, à destruição e que o assunto devia ser prontamente discutido.“A comissão permanente existe para discutir os problemas que afetam diretamente as populações. Temos assistido nas últimas semanas a um problema muito grave na sociedade portuguesa que é o estado da ferrovia”.Negrão enfatizou que tem havido um enorme desinvestimento na ferrovia por parte do atual Governo e que a realização de uma reunião da comissão permanente era imperativa.Essa mesma comissão, para que sejam discutidos os problemas da ferrovia em Portugal, será realizada no dia 6 do próximo mês.É a acusação deixada pelo Partido Socialista, nas palavras de Pedro Delgado Alves. O deputado acusou o CDS de ter “acordado” para o problema da ferrovia só agora e que devia ter pudor ao falar do tema.“CDS acordou agora para o problema. Quando o CDS esteve no Governo houve quem se gabasse que era necessário cortar 3000 postos de trabalho no setor”, disse o socialista.O PS lembrou que os centristas foram um dos partidos principais a pedir cortes na ferrovia e a querer implementar um programa de privatizações no setor “que não ia trazer benefícios”.O PCP e Bloco de Esquerda afirmaram que há muito que estão atentos à questão da ferrovia em Portugal mas pedem que o assunto seja discutido de forma conveniente e aprofundada.