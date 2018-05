Proposta europeia sobre plásticos descartáveis é "marco de viragem"

Lusa28 Mai, 2018, 19:42 | País

"Desde a prevenção à redução do impacte dos produtos de plástico no Ambiente, em particular no meio marinho, esta proposta da CE estabelece critérios para a utilização dos produtos de utilização única. A forma descontrolada com que o plástico de utilização única tem vindo a ser utilizado tem que mudar, é fundamental apostar na redução de aplicações onde a utilização de plásticos de uso único não faz sentido, aplicações para as quais muitas vezes já existe uma alternativa mais sustentável disponível", salienta a Quercus em comunicado.



A CE apresentou hoje, em Bruxelas, medidas para reduzir a poluição nos mares e oceanos e que incluem a proibição do uso de plástico em produtos como cotonetes, talheres, palhinhas e paus de balões.



Estes produtos representam 70% dos resíduos marítimos na União Europeia (UE).



Segundo uma nota de imprensa da Comissão Europeia, nos casos em que existem alternativas facilmente disponíveis e acessíveis em termos de preço, os produtos de plástico descartáveis serão banidos do mercado.



A Quercus considera que a mudança de hábitos será "a chave para garantir um uso mais responsável" dos plásticos, e salienta que a proposta foi "um passo importante na luta contra a poluição de plástico de utilização única", sendo que os descartáveis "correspondem atualmente a cerca de 70% da poluição por plástico" nos oceanos.