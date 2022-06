Proposta sanção disciplinar ao juiz Ivo Rosa

A proposta do inspetor judicial ainda tem de ser aprovada pelo plenário do Conselho Superior de Magistratura.



Em causa está um acórdão da Relação de Lisboa que criticou Ivo Rosa pelo facto de ter anulado decisões de outros magistrados, como Carlos Alexandre. O Conselho Superior da Magistratura admite que, se o desfecho for a sanção disciplinar, vai mexer com os processos dirigidos por Ivo Rosa.