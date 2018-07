Prosseguem interrogatórios a elementos dos Hells Angels

Miguel Fonseca, advogado de um dos arguidos, detido no Algarve, saiu do tribunal perto das 11:00, depois de terminado o interrogatório ao seu cliente, o primeiro a ser ouvido este domingo.



Segundo este advogado, o interrogatório durou cerca de 20 minutos e o seu cliente prestou declarações em tribunal para esclarecer que houve um lapso e que as cinco fotografias apresentadas no processo não o indiciam.



Fonte do tribunal disse aos jornalistas que três detidos vão ser ouvidos pela juíza Maria Antónia Andrade durante a manhã e um à tarde.



A mesma fonte adiantou que, na segunda-feira, vai ser apresentada a promoção das medidas de coação, por parte do Ministério Púbico, e as respostas por parte dos advogados, numa sessão que não contará com a presença dos 58 arguidos.



Os detidos estão indiciados por associação criminosa, tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física e tráfico de droga.



Um 59.º elemento encontra-se detido na Alemanha.



A investigação do caso dos Hells Angels foi elaborada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e pela Unidade Nacional Contraterrorismo da Polícia Judiciária e os mandados de busca e de detenção foram executados na quarta-feira.



c/ Lusa