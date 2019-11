Proteção Civil alerta para cheias e quedas de árvores devido ao mau tempo

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) avisa que,A ANEPC aleta ainda para a possibilidade de danos em estruturas, dificuldades de drenagem, quedas de ramos e árvores por causa do vento forte.Para o eventual impacto das condições atmosféricas adversas, a Proteção Civil apresenta algumas medidas preventivas a adotar pela população.Na nota, a ANEPC informa que osalertando que os sistemas de escoamento das águas pluviais devem ser desobstruídos.A ANEPC acrescenta que devem ser colocadas correntes de neve em viaturas, ter atenção às zonas arborizadas, às zonas costeiras e não praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar.Seis distritos estão sob aviso vermelho desde as 12h00 de hoje e até à madrugada de sexta-feira devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho, prevendo-se ondas de noroeste com sete a oito metros, podendo atingir até 15 metros de altura máxima.



Queda de árvores e neve nas zonas altas do Alto Minho Dezassete árvores caíram no distrito de Viana do Castelo, entre as 00h37 e as 15h00 de hoje, devido à chuva intensa e o vento forte que se fazem sentir na região, disse fonte da proteção civil.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, "a queda de uma árvore na freguesia de Meadela, na capital do Alto Minho, foi, até ao momento, a única que causou danos numa viatura".



A queda de neve fez-se sentir nas zonas mais altas dos concelhos de Melgaço e Arcos de Valdevez.



Segundo os serviços municipais de proteção civil dos dois municípios, hoje contactados pela Lusa, a queda de neve "não colocou em causa a circulação rodoviária".





C/ Lusa