Proteção Civil alerta para o mau tempo esperado para os próximos dias

RTP05 Abr, 2019, 17:35 / atualizado em 05 Abr, 2019, 18:02 | País

Em comunicado enviado às redações, a ANEPC informa que depois de um contacto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), realizado hoje no Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil (CNEPC) da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), e de acordo com a informação meteorológica disponibilizada prevê-se, um agravamento das condições meteorológicas.





A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil avisa que é esperada "queda de neve persistente e com acumulação acima dos 800/1000 m, nas regiões do Norte e Centro, com especial destaque para as formações da Peneda-Gerês, Montesinho, Alvão-Marão, Montemuro e Estrela, com acumulados que podem exceder os 5 cm. Na zona da Torre (Serra da Estrela) os acumulados podem chegar aos 15 cm durante os próximos três dias".







É também esperado para os próximos dias "precipitação, pontualmente forte, em especial nas regiões do litoral Norte e Centro (acumulados até 20-30 mm/24h), estendendo-se progressivamente às restantes regiões".







Durante a tarde e noite de domingo, prevê-se também "precipitação persistente, com acumulados até 20-30 mm/6h, na região do Minho e Douro Litoral. Condições de instabilidade com ocorrência de aguaceiros que podem ser de granizo e acompanhados de trovoada".



A ANEPC alerta igualmente para a "formação de gelo nos níveis mais baixos durante a noite e durante o dia em zonas mais sombrias".



Há ainda indicação de "vento moderado a forte do quadrante Oeste no litoral a Sul do cabo Mondego, com rajadas até 70 km/h. Nas terras altas (acima 400/600 m), vento a soprar moderado/forte, com rajadas até 70 Km/h".



Para sábado e domingo é esperado "vento forte de quadrante oeste, com rajadas até 70 km/h, no litoral oeste e nas terras altas".







A Proteção Civil informa ainda que é igualmente esperada "agitação marítima forte com ondas de noroeste de 4 a 5 metros na costa ocidental até às 10 horas de domingo. Prevê-se que a ondulação aumente temporariamente para 5 a 7 metros, podendo atingir 10 a 12 metros de altura máxima, entre as 3h e as 12 h de amanhã, no litoral a norte do Cabo Mondego, e entre as 6h e as 15 h de amanhã no litoral da região de Lisboa e Leiria".



Cuidados a ter



Perante a previsão de mau tempo, a ANEPC alerta:





- para o piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo







- possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem





- possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis



- inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem



- danos em estruturas montadas ou suspensas



- dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, nomeadamente as verificadas em períodos de preia-mar, podendo causar inundações nos locais historicamente mais vulneráveis



- possibilidade de queda de ramos ou árvores em virtude de vento mais forte



- possíveis acidentes na orla costeira



- fenómenos geomorfológicos causados por instabilização de vertentes associados à saturação dos solos, pela perda da sua consistência

Prevenção necessária





A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil aconselha medidas preventivas para minimizar o impacto do mau tempo esperado para os próximos dias:







- adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível acumulação de neve e formação de lençóis de água nas vias



- garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas



- não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas



- proceder à colocação das correntes de neve nas viaturas, sempre que se circular nas áreas atingidas pela queda de neve







- garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas



- ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte



- ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando se possível a circulação e permanência nestes locais



- não praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima



- estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança