Proteção Civil alerta para perigo de incêndios florestais nos próximos três dias

Lusa 19 Abr, 2017, 21:50 | País

Num "aviso à população" a ANPC refere as previsões (do Instituto Português do Mar e da Atmosfera) de temperaturas entre os 28 e os 30 graus na generalidade do território e de vento moderado a forte e com rajadas até 70 quilómetros por hora nas terras altas.

A situação meteorológica leva a que os índices de risco de incêndio sejam elevados a muito elevados nas regiões norte e centro, pelo que não é permitido nessas zonas a realização de queimadas, lembra a ANPC.

Recordando que em situações de risco de incêndio superior ao nível muito elevado não é permitido fogueiras, queimar matos ou fumar em espaços florestais, a ANPC lembra ainda cuidados a ter nos trabalhos agrícolas e florestais, como ter cuidado com faíscas durante o manuseamento de máquinas.

"A ANPC recomenda ainda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio florestal, nomeadamente com a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução, observando as proibições em vigor e tomando especial atenção à evolução do perigo de incêndio para os próximos dias", diz-se no comunicado.

Hoje, um incêndio de grandes proporções obrigou ao corte do trânsito no IP 4 na zona do Marão, Vila Real, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros da Cruz branca.

Também em Vila Real deflagrou outro incêndio que ao fim da tarde queimava pinhal perto de Portela.

Na Guarda um incêndio que deflagrou hoje à tarde na zona de Videmonte, estava às 19:20 em fase de rescaldo, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) local.