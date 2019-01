Proteção Civil alerta para possibilidade de cheias, lençóis de água e quedas de árvore

Lusa31 Jan, 2019, 14:22 | País

Num aviso à população, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) destaca as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê para os próximos dias um agravamento das condições meteorológicas, com risco associado devido à chuva persistente, queda de neve e intensificação do vento.

ANPC dá também conta para existência da possibilidade de formação de fenómenos extremos de vento e agravamento da agitação marítima em toda a costa.

Face a estas previsões meteorológicas, a Proteção Civil sublinha que podem ocorrer cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem e possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis, bem como inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem.

A ANPC alerta também para possíveis danos em estruturas montadas ou suspensas, dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, nomeadamente as verificadas em períodos de preia-mar, podendo causar inundações nos locais historicamente mais vulneráveis, e possibilidade de queda de ramos ou árvores em virtude de vento mais forte.

A Proteção Civil indica também que podem ocorre possíveis acidentes na orla costeira e fenómenos geomorfológicos causados por instabilização de vertentes associados à saturação dos solos, pela perda da sua consistência.

Citando as previsões do IPMA, a ANPC refere que a precipitação pontualmente forte vai afetar as regiões Norte e Centro com mais intensidade a partir da tarde de hoje, estendendo-se progressivamente às restantes regiões do país, estando ainda previsto trovoada e granizo.

De acordo com a Proteção Civil, o vento vai soprar com rajadas que podem atingir os 65 e 85 quilómetros por hora respetivamente e a intensidade vai agravar-se mais significativamente no litoral e terras altas a norte do cabo Mondego, com rajadas que podem atingir os 110 quilómetros por hora

Há também previsões de queda de neve acima dos 1000 metros a partir do final do dia de hoje, descendo a cota para os 600 a 800 metros (nordeste trasmontano) e até 800 metros nas restantes formações montanhosas no Norte e Centro (podendo ainda atingir a serra de S. Mamede), até final da manhã de sexta-feira.

Em relação à agitação marítima, estão previstas ondas de noroeste de quatro a cinco metros a norte do Cabo Raso, com previsão de agravamento a partir da próxima madrugada, com ondulação que pode exceder sete metros e picos máximos até 15 metros (com forte rebentação na costa), prevendo-se que o período mais crítico ocorra entre 12:00 e as 21:00 de sexta-feira.

No aviso, a ANPC aconselha ainda a população a adotar uma série de medidas preventivas e de autoproteção, nomeadamente garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas, adoção de uma condução defensiva, redução da velocidade e ter especial cuidado com a possível acumulação de neve e formação de lençóis de água nas estradas,

A Proteção Civil aconselha também ao transporte e colocação das correntes de neve nas viaturas, sempre que se circular nas áreas atingidas pela queda de neve, não atravessamento de zonas inundadas, adequada fixação de estruturas soltas e especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas.

Ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis e não praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, são outros medidas propostas pela ANPC.