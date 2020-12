Proteção Civil alerta para queda de neve e pede cuidados com equipamentos de aquecimento

A Proteção Civil confirma que houve 99 ocorrências entre as 0h00 e as 10h00 desta sexta-feira. Estas ocorrências não são significativas, mas o responsável alerta para os perigos de acumulação de neve sobretudo no interior e para os cuidados a ter no manuseamento de equipamentos de aquecimento.