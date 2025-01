Proteção Civil alerta para risco de cheias e deslizamentos devido a mau tempo

Segundo o aviso, que cita informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a chuva regressará no domingo, sendo por vezes forte na segunda e terça-feira, em especial nas regiões Centro e Sul. O vento será intenso no litoral e nas terras altas.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) acrescenta que pode cair neve no domingo nas serras do Norte e Centro e agitação marítima no litoral a partir de terça-feira.

Face às previsões meteorológicas, a ANEPC avisa para a possibilidade de inundações em zonas urbanas, por obstrução dos sistemas de escoamento ou por galgamento costeiro, de cheias, devido ao transbordo do leito de rios ou ribeiras, de derrocadas ou deslizamentos de terras, de piso escorregadio das estradas, de acidentes na orla costeira, de desconforto térmico devido à intensidade do vento e de desprendimento de estruturas móveis ou arrastamento de objetos soltos.

A ANEPC recomenda, como prevenção, a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas das chuvas, a fixação adequada de andaimes, painéis publicitários e outras estruturas, a adoção de uma condução defensiva, com a redução da velocidade.

A Proteção Civil adverte para o "especial cuidado na circulação na orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros", evitando a permanência nestes sítios.

As pessoas devem ainda abster-se nestes dias de fazer pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, estacionar viaturas muito próximo da orla marítima e atravessar zonas inundadas para "precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas".