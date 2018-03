Proteção Civil alerta para risco de fenómenos extremos

RTP09 Mar, 2018, 09:10 / atualizado em 09 Mar, 2018, 09:10 | País

“Prevê-se a possibilidade de agravamento das condições meteorológicas, especialmente com um aumento da precipitação e uma intensificação do vento, não estando descartada a possibilidade de formação de fenómenos extremos. E do agravamento da agitação marítima em toda a costa”, afirmou à Antena 1, Alexandre Penha, adjunto nacional da Proteção Civil.



Cinco distritos em alerta laranja

Seis barras fechadas

Meteorologia prevê agravamento

c/ Lusa

A Autoridade Nacional de Proteção Civil apela para especial cuidado junto às áreas arborizadas, da orla costeira e de zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros.Devido à agitação marítima, a Proteção Civil recomenda que não se pratiquem atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar.Cinco distritos de Portugal Continental estão esta sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro e Viseu vão estar sob aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, entre as 15h00 e as 21h00.O Instituto emitiu também aviso amarelo, terceiro na escala de quatro, para a Madeira e para os distritos de Bragança, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora, Beja, Setúbal e Faro até às 06h00 de sábado, devido a chuva por vezes forte e acompanhada por trovoada.Estes distritos e a Madeira estão ainda sob aviso amarelo até ao final do dia de hoje por causa da previsão de vento forte com rajadas até 100 quilómetros por hora.O aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado. O aviso amarelo é emitido sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.Seis barras do continente estão esta sexta-feira fechadas a toda a navegação e outras quatro estão condicionadas devido à agitação marítima forte, segundo a a Marinha Portuguesa.As barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Douro, São Martinho do Porto e Ericeira estão fechadas à navegação.Já as barras de Aveiro e da Figueira da Foz estão fechadas a embarcações de calado superior a 15 metros e a de Viana do Castelo a embarcações com 11 metros.A Marinha indica ainda que nas barras marítimas de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim as embarcações com calado superior a dois metros devem usar a barra entre duas horas antes e duas horas depois da preia-mar.A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional estão a alertar para o agravamento das condições do estado do mar nos próximos dias, com ondulação entre os 8 e os 12 metros."As condições do estado do mar vão ser fortes. A situação vai alterar-se e a ondulação pode andar entre os 8 e os 12 metros, com possibilidade de galgamento em algumas zonas", afirmou à Lusa o comandante Fernando Pereira da Fonseca, porta-voz da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional.O IPMA prevê para hoje no continente céu muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e de granizo, condições favoráveis à ocorrência de trovoada, neblina ou nevoeiro e pequena subida de temperatura.A previsão aponta ainda para vento moderado de sul, soprando moderado a forte, com rajadas até 85 quilómetros por hora em especial no litoral, e sendo forte, com rajadas até 110 quilómetros por hora, nas terras altas, rodando gradualmente para sudoeste a partir do final da tarde.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 8 graus Celsius (na Guarda) e os 14 (em Faro) e as máximas entre os 10 graus na Guarda e os 18 (em Braga).Na Madeira prevê-se céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, por vezes forte e persistente até meio da tarde, passando a regime de aguaceiros no final do dia, condições favoráveis à ocorrência de trovoada e vento moderado a forte de sudoeste, com rajadas até 100 quilómetros por hora, soprando forte a muito forte com rajadas até 130 quilómetros por hora nas terras altas, diminuindo de intensidade e rodando para oeste no final do dia.No Funchal as temperaturas vão variar entre 16 e 21 graus.