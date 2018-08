Proteção Civil alerta para risco máximo de incêndio nas próximas horas

RTP24 Ago, 2018, 17:06 | País

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a maioria dos municípios das regiões do interior Norte e Centro, Alto e Baixo Alentejo e Algarve continuam em risco máximo de incêndio. Nos restantes municípios dessas regiões, o risco está em nível elevado.



O tempo quente aliado às rajadas de vento será o principal fator de risco. De acordo com o IPMA, a região sul pode alcançar nas próximas horas temperaturas máximas de 38ºC. Já no interior Centro e na Bacia do rio Tejo poderão ser atingidos os 37ºC e, nas regiões do interior Norte, esperam-se 33ºC.



No interior Centro e no Algarve, as temperaturas mínimas estarão acima dos 20 graus.No sábado prevê-se vento persistente e com rajadas no litoral oeste e nas terras altas.



A ANPC recorda, assim, que a população deve continuar a tomar medidas de precaução. Não é permitida a realização de queimadas nem fogueiras, a utilização de equipamento de queima, o lançamento de qualquer tipo de foguetes nem fumar ou fazer lume em espaços florestais e vias que os circundem.



Devem ainda ser tomados alguns cuidados adicionais na realização de trabalhos agrícolas e florestais, tais como manter as máquinas limpas de óleos e poeiras, abastecê-las a frio e em locais com pouca vegetação e ter cuidado com as faíscas durante o seu manuseamento, evitando a sua utilização nos períodos de maior calor.