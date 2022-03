Proteção Civil atualiza plano de apoio às regiões autónomas

"O acompanhamento está a ser feito ao minuto. O Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores está em permanente articulação com a ANEPC, ontem [quarta-feira] houve uma reunião especial do Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON) com elementos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e também do serviço regional para dar nota do ponto de situação", disse aos jornalistas a secretária de Estado da Administração Interna.

Patrícia Gaspar, que falava à margem da partida do material doado por Portugal à República da Moldova ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil devido à guerra da Ucrânia, frisou que tem sido manifestada "toda a disponibilidade para ajudar naquilo que vier a ser necessário", ressalvando que a Região Autónoma dos Açores tem autonomia.

A atividade sísmica na ilha de São Jorge "continua acima do normal" e nas últimas horas "foram sentidos 11 sismos", informou hoje o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Na quarta-feira, o CIVISA elevou o nível de alerta vulcânico na ilha de São Jorge para V4 (de um total de cinco), o que significa "possibilidade real de erupção".

Também o presidente da ANEPC, Duarte da Costa, afirmou aos jornalistas que a Proteção Civil está a acompanhar a situação nos últimos três dias, mas devido "ao evoluir da situação e em conversa com os presidentes do IPMA e do Governo Regional" foi decidido ativar na quarta-feira o CCON extraordinário "só para tratar a questão dos Açores", nomeadamente o tipo de resposta.

Duarte da Costa explicou que a reunião de quarta-feira serviu também para atualizar o plano de resposta a pedido para uma missão de apoio a uma região autónoma.

"Esse plano era de 2019 e agora foi atualizado com data de 2022 e estão apresentados os cenários fundamentalmente de equipamento, pessoal e volumetria daquilo que é ajuda que pode ser dada, não só na perspetiva da ANEPC, mas também dos outros agentes, INEM bombeiros, GNR e PSP", frisou.

O mesmo responsável sustentou que a monitorização da situação está a ser "feita ao minuto".

Perante este cenário, o executivo açoriano recomendou à população com maiores vulnerabilidades da principal zona afetada (na ilha de São Jorge entre Velas e a Fajã das Almas) que abandone as suas casas.

Também na quarta-feira, a Proteção Civil dos Açores ativou o Plano Regional de Emergência devido à elevada atividade sísmica que se regista em São Jorge desde sábado.

Os planos de emergência municipais dos dois concelhos da ilha, Calheta e Velas, também já foram ativados.