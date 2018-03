Proteção Civil avisa para o risco de fenómenos extremos

O adjunto nacional da Proteção Civil, Alexandre Penha, explica que podem acontecer fenómenos extremos.



É esta a previsão. A Proteção Civil adverte para a expetativa de precipitação forte e persistente em todo o território, a partir da próxima madrugada e previsivelmente até domingo.

Aeroporto do Funhcal condicionado

O estado do tempo está a condicionar o movimento no aeroporto do Funchal e já provocou o cancelamento de oito chegadas e o desvio de outra.



A culpa é da falta de visibilidade e vento forte.



O Serviço Regional da Proteção Civil emitiu um comunicado a dar conta do agravamento do estado do tempo, com vento e chuva forte e agitação marítima, com ondas até os cinco metros.