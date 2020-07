Proteção Civil baixa níveis de alerta de fogo em quase o todo o país

Até hoje, devido à ameaça de fogos, 10 distritos foram colocados no nível mais grave, mas a situação muda a partir da meia noite, disse em conferência de imprensa, na sede da ANEPC Luís Belo, comandante de agrupamento distrital da Proteção Civil Costa.



Tendo em conta as condições meteorológicas previstas os distritos de Faro, Lisboa e Setúbal passam a alerta amarelo e os restantes distritos do continente ficam a partir de domingo em alerta laranja, o segundo mais grave.







A partir de amanhã, apenas Guarda e Castelo Branco vão manter o nível de alerta em vermelho.Até às 18h30 foram registados 128 incêndios.