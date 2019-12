Proteção Civil contabilizou 106 ocorrências no distrito de Vila Real

O segundo comandante operacional distrital de Vila Real, Manuel Borges Machado, fez um balanço do mau tempo provocado pela depressão Elsa e referiu que, entre as 00:00 e as 18:00 de hoje, se verificaram 66 quedas de árvores, 18 inundações por precipitação intensa, 15 quedas de estruturas temporárias ou móveis, três limpezas de vias e quatro derrocadas.

Como consequências destacam-se cortes temporários de estradas e falhas de eletricidade, tendo-se registado também estragos em telhados e algumas decorações de Natal.

Em Vila Real, a queda de uma árvore ao final da tarde, na zona da estação, obrigou ao corte de trânsito para a ponte metálica.

Em Chaves, durante a tarde o rio Tâmega galgou as duas margens, obrigando ao encerramento de dois parques de estacionamento e de vias de acesso à zona ribeirinha.

Na margem esquerda do Tâmega, o rio estendeu-se por cerca de 40 metros até à zona da ciclovia e do parque Polis.

A Câmara de Chaves já tinha alertado para a necessidade de serem tomadas medidas preventivas em habitações e estabelecimentos comerciais localizados perto das margens do Tâmega.

Durante a tarde e início da noite, muitos curiosos foram até à zona ribeirinha da Régua observar a subida lenta do caudal do rio Douro.

O comandante dos bombeiros de Peso da Régua, Rui Lopes, disse à agência Lusa que as águas do Douro galgaram o cais fluvial por volta das 17:00, no entanto ressalvou que, já na quarta-feira, foram retirados os equipamentos e materiais dos estabelecimentos comerciais ali localizados, nomeadamente um bar e uma loja de artesanato.

O responsável disse ainda que todas as vias de ligação ao rio estão interditas a peões e veículos.

"Agora é aguardar a evolução da situação. As indicações que temos é que ele vai subindo lentamente. Estamos a monitorizar", salientou.

No terreno, junto ao rio, encontram-se meios dos bombeiros, Proteção Civil Municipal de Peso da Régua, GNR e Polícia Marítima.

Em Valpaços, a Proteção Civil informou que a ponte de acesso à localidade de Miradeses está submersa devido à subida do caudal do rio Rabaçal.