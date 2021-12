Proteção Civil da Madeira emite recomendações à população devido ao mau tempo

O Serviço Regional de Proteção Civil destacou que deve ser garantida a "desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e a retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas".

Aconselhou igualmente, a população a fechar portas, janelas e a retirar os objetos soltos que se encontrem nas varandas e peitorais das janelas.

"Sempre que possível, evite as viagens para as zonas tradicionalmente afetadas por este tipo de situação meteorológica", salienta a Proteção Civil, acrescentando que também a circulação em zonas com prédios degradados ou com estruturas montadas, como andaimes, deve ser evitada.

A Proteção Civil madeirense alertou ainda os cidadãos para a adoção de "uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água" e para "os riscos que representam, com estas condições, os percursos auto e apeados, sobretudo nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras".

O Serviço Regional de Proteção Civil salientou que, "associado à aproximação e passagem de depressões frontais ativas, prevê-se períodos de chuva ou aguaceiros fortes acompanhados de trovoada, em todo o Arquipélago da Madeira, a partir do fim da tarde do dia 19 (domingo) e o fim da manhã do dia 21 (terça -- feira)".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje a costa sul e a região montanhosa do arquipélago da Madeira sob aviso laranja devido à previsão de chuva forte e trovoada a partir do final da tarde.

Na costa sul, o IPMA alerta para a possibilidade de períodos de chuva, por vezes forte, persistente e acompanhada de trovoada, entre as 18:00 e as 06:00 de segunda-feira.

Na região montanhosa da Madeira são também esperados períodos de chuva, por vezes forte, persistente e acompanhada de trovoada entre as 18:00 e as 03:00.

O aviso laranja é o segundo mais grave numa escala de quatro de avisos meteorológicos e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Para Porto Santo foi emitido um alerta amarelo devido às mesmas condições atmosféricas, entre as 21:00 e as 06:00 de segunda-feira e a ilha da Madeira está também sob aviso amarelo em diferentes zonas, o que significa que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

Na costa norte, além da precipitação, o IPMA alerta para a agitação marítima, com ondas que podem chegar aos quatro metros de altura, tal como na costa sul, onde além da agitação marítima está previsto vento forte, com rajadas até 75 quilómetros por hora.

Nas regiões montanhosas da Madeira o vento forte de sudoeste pode originar rajadas que podem atingir os 95 quilómetros por hora em vários períodos do dia.