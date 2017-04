Proteção Civil dá por terminada a remoção de destroços em Tires

RTP 18 Abr, 2017, 21:28 / atualizado em 18 Abr, 2017, 22:01 | País

Ouvido pela Lusa, o comandante operacional da Proteção Civil de Cascais, Pedro Mendonça, adiantou que todos os destroços da avioneta foram retirados do local do desastre aéreo, junto ao parque de descargas de um supermercado.



O local foi percorrido, durante a tarde desta terça-feira, por investigadores da Polícia Judiciária e do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários.

As operações de resposta ao desastre aéreo envolveram 93 operacionais apoiados por 33 viaturas.



No que diz respeito às nove pessoas desalojadas na sequência da queda do aparelho, a Proteção Civil indicou que a autarquia de Cascais está nesta altura “a procurar soluções provisórias”.



“Nesta primeira fase eles estão em casa de familiares, mas a Câmara está a encetar todos os esforços para conseguir encontrar uma solução provisória que amenize este problema”, explicou o mesmo responsável citado pela agência de notícias.



Ainda segundo Pedro Mendonça, outras soluções terão de ser divisadas junto das companhias de seguros.

Cinco vítimas



A aeronave descolou pelas 12h00 de segunda-feira do aeródromo de Tires. Caiu cerca de dois quilómetros após levantar da pista. Morreram os quatro ocupantes e o condutor de um camião atingido pela aeronave.

O relatório preliminar do desastre aéreo de Tires só deverá ser divulgado dentro de um mês.

O aparelho transportava quatro pessoas – o piloto, de nacionalidade suíça, e três passageiros (duas mulheres e um homem) de nacionalidade francesa – e tinha por destino Marselha, em França.



A bordo seguia o cirurgião ortopédico francês Jean-Pierre Franceschi, de 64 anos, apontado como uma referência mundial no desporto. Operou com sucesso vários futebolistas conhecidos, entre os quais o português Jorge Andrade e o luso-descendente Robert Pires.



O desastre causou ainda ferimentos ligeiros a quatro pessoas, afetadas por inalação de fumo. Dois dos feridos foram transportados para o Hospital de Cascais e os restantes receberam assistência no local.



c/ Lusa