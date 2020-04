Proteção Civil de Santarém pede a peregrinos que evitem deslocação a Fátima

"Este ano não peregrine até Fátima. Este ano não se desloque até Fátima, nos dias 12 e 13 de maio", lê-se no alerta assinado pelo presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém, António Borges.



No documento, o responsável refere que o Santuário de Fátima decidiu celebrar a peregrinação de 12 e 13 de maio sem público.



"Sair de casa para iniciar a peregrinação é, este ano, um comportamento de risco", sublinha a comissão distrital, lembrando que muitos peregrinos aproveitam os feriados que antecedem a peregrinação de maio, nomeadamente o 25 de abril e o 1.º de maio, para cumprirem etapas da peregrinação a pé.



O presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém pede para que a peregrinação seja adiada "para quando for seguro para todos".



"Este ano faça a sua peregrinação em casa. Reze em casa", apelou a autoridade local, lembrando que as principais celebrações religiosas "serão transmitidas pelos meios de comunicação social e digital".