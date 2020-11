Proteção Civil distrital do Porto insiste no recolher obrigatório

Os autarcas do distrito do Porto estiveram ontem reunidos e consideram positivas, as novas medidas que entram hoje em vigor. No entanto, Marco Martins, presidente da Proteção Civil distrital, insiste que o Governo deve decretar o estado de emergência e avançar com o recolher obrigatório.