Proteção Civil diz que mudança de comando é sempre uma "decisão operacional"

O que está definido no sistema de gestão de operações alterado pela Proteção Civil em abril, depois dos incêndios do ano passado, diz que deve ser o comando nacional a assumir a liderança do combate a incêndios que mobilizem mais de 648 bombeiro, algo que aconteceu no sábado. A mudança de comando para um nível nacional em Monchique aconteceu esta terça-feira.