Proteção Civil do Porto reforça equipas face ao agravamento do estado do tempo

Em resposta à Lusa, a Câmara do Porto referiu que a "Proteção Civil Municipal está a monitorizar e há um reforço de equipas".

A Proteção Civil elevou hoje o nível de alerta de amarelo para laranja para os distritos de Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Setúbal e Lisboa, face às previsões de chuva intensa para o final do dia e possibilidade de inundações em meio urbano.

Numa publicação na sua página oficial, a Câmara do Porto alerta para o agravamento das condições meteorológicas, nomeadamente, vento, precipitação forte e agitação marítima.

A autarquia relembra que, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) se encontram previstas rajadas de vento até 75 quilómetros por hora, precipitação forte entre hoje e terça-feira e agitação marítima até às 03:00 de terça-feira.

Nesse sentido, recomenda que a população adote uma condução defensiva, respeite os perímetros de segurança estabelecidos junto a orla costeira e molhes, em particular, nas avenidas D. Carlos I, Brasil e Montevideu, e tenha especial atenção na circulação, permanência e estacionamento junto a zonas arborizadas.

A desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais é outro dos conselhos do serviço municipal de Proteção Civil.

"A Câmara do Porto continuará a acompanhar permanentemente a atualização destas previsões, implementando todas as medidas preventivas e de segurança adequadas", acrescenta.

Num ponto de situação feito ao inicio da tarde, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes, explicou que as previsões meteorológicas apontam para "períodos de chuva por vezes forte e persistente" entre o final da noite de hoje e a madrugada de terça-feira.

O período crítico será entre as 21:00 e as 09:00, com possibilidade de trovoadas e rajadas fortes de vento.

O comandante nacional da ANEPC referiu também que a Agência Portuguesa do Ambiente emitiu avisos para as bacias hidrográficas do Minho, Lima, Cávado, Ave, Douro, Vouga, Mondego, Tejo e Sorraia.

Perante as previsões, a Proteção Civil admite que poderão registar-se inundações em meio urbano, cheias e derrocadas e deslizamentos de terra. As zonas mais suscetíveis são no litoral norte, região centro e área metropolitana de Lisboa.