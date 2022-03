Proteção Civil dos Açores avisa para eventual sismo de maior intensidade

RTP

A Protecção Civil dos Açores avisa para a possibilidade de um sismo de maior intensidade na Ilha de São Jorge. Ontem à noite, foi registado o maior abalo desde o início desta crise sísmica, de 3.8 e com epicentro no mar, dois quilómetros a sul do município das Velas.