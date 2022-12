Proteção Civil dos Açores registou 43 ocorrências desde sexta-feira devido ao mau tempo

Numa nota com o ponto da situação dos efeitos da passagem da depressão `Efrain` pelo arquipélago, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) acrescentou que hoje foram registadas "nove ocorrências", das quais "quatro em São Miguel e cinco na Terceira".

"As situações correspondem a inundações de vias e em habitações, danos em estruturas e a uma queda de árvore", adianta ainda.

Desde sexta-feira, e até ao final da manhã de hoje, "foram contabilizadas no total 43 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas em seis ilhas (São Miguel, Terceira, Faial, São Jorge, Pico e Flores)", informa a Proteção Civil dos Açores.

Nos locais, para apoio e resolução destas situações têm estado Bombeiros, direção regional das Obras Públicas e Transportes Terrestres, Serviços Municipais de Proteção Civil e Polícia de Segurança Pública (PSP), sob coordenação do SRPCBA.

Na nota, a Proteção Civil aconselha a população a continuar a acompanhar as previsões emitidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e a adotar medidas de autoproteção.

As nove ilhas dos Açores estão hoje sob aviso amarelo devido às previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, vento e agitação marítima, segundo o do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.