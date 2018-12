Proteção Civil garante socorro às populações

Em conferência de imprensa na última noite na sede da autoridade nacional, Pedro Nunes tranquiliza os portugueses assegurando que a situação está estabilizada.



Sem apurar causas, Pedro Nunes admitiu no entanto ter registado domingo um decréscimo de 23 por cento no número de ocorrências face a sábado.



A resposta da Proteção Civil surge depois de o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, ter incentivado as corporações a não comunicarem as ocorrências à Autoridade Nacional de Proteção Civil.



Os bombeiros estão contra a nova lei orgânica da Proteção Civil, aprovada em outubro em conselho de ministros mas que ainda não entrou em vigor.



A nova lei prevê a extinção dos comandos distritais de operações de socorro, dando lugar a comandos desenhados com base nas áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais.