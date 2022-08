Proteção Civil lança alerta nos Açores por causa da chuva e trovoada

O alerta surge na sequência dos avisos feitos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que colocou toda a região sob aviso amarelo para precipitação, por vezes forte, e para a possível ocorrência de trovoada, até às 00:00 de domingo (01:00 em Lisboa).

No casos das ilhas do Grupo Ocidental (Flores e Corvo) e do Grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso para precipitação e trovoada termina às 12:00 deste sábado, ao passo que o aviso para as ilhas do Grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial), prolonga-se até às primeiras horas de domingo.

Os Açores têm estado sob a influência de uma superfície frontal, com ondulações e fraca atividade, associada a uma depressão pouco cavada, mas que tem gerado grande instabilidade atmosférica, provocando chuvas, por vezes, fortes, que já causaram prejuízos, sobretudo na ilha Terceira.

A Proteção Civil aconselha, por isso, que a população do arquipélago tome medidas de precaução das suas moradias, nomeadamente consolidando telhados, portas e janelas e mantendo limpos os sistemas de drenagem.

"Não circule sem necessidade. Pode atrapalhar a circulação das forças de segurança e colocar em risco a sua segurança, nomeadamente, cair em buracos ocultados por lençóis de água", refere ainda o alerta lançado pelo SRPCBA.