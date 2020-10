Proteção Civil lança novo portal sobre riscos naturais

Este novo portal sobre risco é lançado por ocasião do Dia Internacional para a Redução do Risco de Catástrofes, que se assinala hoje e que tem a "Governança do Risco" como tema central, escolhido pela Organização das Nações Unidas para este ano.

Em comunicado, a Proteção Civil refere que o `Portal InfoRiscos` tem o objetivo de divulgar ao público informação sobre identificação e caracterização dos fenómenos de génese natural, tecnológica ou mista, suscetíveis de afetar o território de Portugal Continental.

Segundo a ANEPC, o acesso à informação sobre os riscos a que os cidadãos estão sujeitos, em cada área do território, é "não só uma obrigação legal mas também uma ferramenta essencial para garantir a sensibilização da população em matéria de autoproteção e, assim, promover uma melhor aplicação dos princípios da precaução e da prevenção, contribuindo para a adoção de medidas que diminuam as consequências de acidentes graves ou catástrofes".

A Proteção Civil refere que a informação disponibilizada no portal, com base em Sistema de Informações Geográficas (SIG), sustenta-se no documento "avaliação nacional de risco", adotado pela Comissão Nacional de Proteção Civil, em 2019, no qual descreve, para cada risco, o processo de análise e os dados utilizados, estando a metodologia de avaliação centrada na suscetibilidade e na cartografia dos elementos expostos, incluindo estimativa do grau de gravidade dos danos potenciais e da probabilidade de ocorrência do risco.

O lançamento deste novo portal insere-se na execução da Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva, que se traduz numa aposta de um conhecimento mais aprofundado dos riscos, com o objetivo de prevenir ou mitigar os seus efeitos, estimulando, assim, a participação das populações e a ideia de que a proteção e a segurança são uma responsabilidade de todos.