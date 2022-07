Proteção civil mantém "atenção máxima" ao fogo de Ourém

"É um incêndio que ainda não está estabilizado. Boa parte do perímetro do incêndio encontra-se já numa fase de rescaldo e consolidação. Contudo, [...] quando existem reativações, elas de facto são explosivas e são muito difíceis de combater logo na primeira hora, mantemos então o dispositivo operacional e mantemos, de facto, a atenção máxima para este incêndio", disse o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, no `briefing` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) às 19:00.

O oficial acrescentou que as autoridades se mantêm também atentos a três outros incêndios: o de Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança, o de Vale da Pia, em Pombal (Leiria), e um outro que deflagrou hoje às 15:15, em Ribeira de Pena, no distrito de Vila Real.