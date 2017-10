Proteção Civil mantém em 42 o número de vítimas mortais dos incêndios

Antena 119 Out, 2017, 13:03 | País

Contactada pela Antena 1, ao final da manhã, esta unidade de saúde não confirmou qualquer alteração no balanço de feridos.



A Antena 1 tentou depois falar de novo com o autarca mas José Carlos Alexandrino não atendeu a chamada.



O assessor do presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital disse depois à Antena1 que "não se confirmava" a informação avançada pelo autarca à rádio pública e a outros órgãos de informação.



José Carlos Alexandrino afirmava que tinham morrido mais dois habitantes do concelho vítimas dos incêndios do fim de semana. O assessor disse à Antena que o autarca deu com certas informações que tinha recebido esta manhã, mas que se revelaram entretanto incorretas.