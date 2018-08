Partilhar o artigo Proteção Civil. Mudança do comando em Monchique é "normal" e está prevista Imprimir o artigo Proteção Civil. Mudança do comando em Monchique é "normal" e está prevista Enviar por email o artigo Proteção Civil. Mudança do comando em Monchique é "normal" e está prevista Aumentar a fonte do artigo Proteção Civil. Mudança do comando em Monchique é "normal" e está prevista Diminuir a fonte do artigo Proteção Civil. Mudança do comando em Monchique é "normal" e está prevista Ouvir o artigo Proteção Civil. Mudança do comando em Monchique é "normal" e está prevista

Tópicos:

Monchique Faro, Proteção,