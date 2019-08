Proteção Civil não está a enviar alertas por SMS às populações

RTP02 Ago, 2019, 11:24 / atualizado em 02 Ago, 2019, 11:49 | País

A ANEPC explicou ao jornal Público que o aviso só é feito quando é declarado o Estado de Alerta Especial de Nível Vermelho, ou seja, "em situações de perigo extremo com possibilidade de ocorrência de fenómenos excecionais, dos quais é muito provável que possam resultar danos muito relevantes e uma redução muito significativa da segurança das pessoas, podendo ameaçar a sua integridade física ou mesmo a vida, numa vasta área”.



Segundo esse critério, não teria havido alerta por SMS no incêndio de Pedrógão Grande, porque o distrito de Leiria estava em "alerta amarelo".



O instrumento de comunicação ainda não foi usado este ano, depois de no ano passado terem sido enviados cerca de 20 milhões de mensagens de aviso. Nada na lei restringe o uso dos alertas para os números de telemóvel a “alertas vermelhos”.



As novas regras para o envio de alertas (internos) e avisos (externos) à ANEPC resultam da criação do Sistema Nacional de Monitorização e Comunicação de Risco, de Alerta Especial e de Aviso à População, criado para regular e facilitar o envio de avisos em todo o tipo de catástrofes. A lei prevê dois tipos: “aviso preventivo” quando há agravamento de risco de incêndio e o “aviso de ação” para situações específicas em que a população tem de tomar medidas concretas.



O decreto-lei e a resolução do conselho de ministros não restringe o envio de SMS aos dias em que se verifica apenas o “alerta vermelho”.

Testes continuam a ser feitos



O novo sistema surge na sequência do projeto-piloto do ano passado. Em 2018, foram enviados, em três situações diferentes, cerca de 20 milhões de SMS. Alguns demoraram 12 horas a chegar.





Já em plena época de incêndios, foram assinados os contratos para a compra de envio de “SMS em massa” com as operadoras de telemóveis, no valor de 735 mil euros. O contrato prevê que as operadoras tenham um prazo de duas horas para o envio das mensagens e de seis para a entrega de todas as mensagens. O sistema “contempla o envio mais célere de SMS preventivos”, garante a Proteção Civil.A ANEPC garante ao Público que “80 por cento dos testes [com as operadoras] foram concluídos com sucesso”. Em causa o facto de o envio de milhões de SMS’s ao mesmo tempo entupir as redes convencionais. A ANEPC admite que estão a ser feitas optimizações no interface entre a entidade e as operadoras.