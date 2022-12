Proteção civil. Número de equipas de intervenção permanente sobe para 780

a decisão dá seguimento à aposta no reforço contínuo do modelo de resposta profissional permanente a riscos de proteção civil”, lê-se em comunicado do Ministério de José Luís Carneiro.



A Administração Interna sublinha que as equipas em causa "são um dos vários elementos em que assenta esse modelo de resposta aos riscos de proteção civil". "Tomada em articulação com as Câmaras Municipais e as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários envolvidas,", lê-se em comunicado do Ministério de José Luís Carneiro. "Com estas 30 novas equipas, compostas por 150 bombeiros profissionais, aumenta para 3.900 o total desses operacionais", sublinha o Ministério da Administração Interna.





“Com esta autorização”, prossegue a mesma nota, “são já 226 as EIP autorizadas em 2022 – mais dez que as 216 de 2021 – e mais 80 do que as 700 que, em maio, se previam protocolar até ao final deste ano”.



Uma Equipa de Intervenção Permanente é constituída por cinco bombeiros profissionais “com elevada especialização e com competências em áreas diferenciadas para atuarem em diferentes cenários”.



“As EIP - criadas no âmbito de protocolos entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), as Câmaras Municipais e as Associações Humanitárias de Bombeiros - visam melhorar a eficiência da Proteção Civil e as condições de prevenção e socorro em caso de acidentes e catástrofes”, completa a tutela.



O Ministério assinala, por último, que "o Governo tem promovido também a diversidade de género, pelo que a constituição destas EIP deve prever um número mínimo de efetivos de cada sexo e não inferior a 20 por cento".