Proteção Civil prevê dominar fogo em Marvão "a meio da noite"

O fogo deve estar "dominado daqui a poucas horas, a meio da noite", afirmou o Comandante Operacional Nacional (CONAC), Duarte da Costa, numa conferência de imprensa, na sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), em Carnaxide, Oeiras, onde foi feito o ponto de situação sobre as operações da Proteção Civil nos últimos dias.

Os responsáveis locais da Proteção Civil adiantaram à agência Lusa que as operações de combate às chamas "estão a evoluir favoravelmente" e que "30 a 40 por cento" do perímetro do fogo estava dominado, cerca das 23:00.

"Prevemos que, a meio da noite, o fogo esteja totalmente dominado", disse o 2.º comandante operacional distrital de Portalegre, Bruno Marques.

Depois de desmobilizados os meios aéreos, com o cair da noite, o combate às chamas envolviam, cerca das 23:00, um total de 223 operacionais, com o apoio de 72 veículos, incluindo grupos de reforço oriundos do Porto, Lisboa, Castelo Branco e da Força Especial de Bombeiros.

Segundo Bruno Marques, não há habitações em perigo, nem se registaram danos pessoais, até às 23:00.

O alerta para o incêndio foi dado às 15:29 e durante a tarde o dispositivo foi reforçado, chegando a mobilizar oito meios aéreos, incluindo um espanhol.

O trabalho dos bombeiros tem sido dificultado pelo "declive bastante acentuado" do terreno, onde arde mato e pinhal, entre a localidade de Portagem e a vila histórica de Marvão.

A Estrada Nacional (EN) 359, entre Portagem e Marvão, está cortada ao trânsito.