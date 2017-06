Proteção Civil quer averiguar toda a história de Canadair que não caiu

Foto: Miguel Vidal - Reuters

"Não houve nenhuma falha de comunicação. Houve um alerta para queda de aeronave e foi cumprido o protocolo para estas situações", disse Vítor Vaz Pinto no primeiro 'briefing' do dia aos jornalistas no posto de comando instalado em Avelar, no concelho de Ansião, em Leiria.



No entanto apesar de ser “um episódio ultrapassado”, Vítor Vaz Pinto refere que a Proteção Civil vai averiguar o que se passou realmente, visto ter mobilizado meios para o local.