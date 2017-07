Proteção Civil recusa Lei da Rolha e fala em procedimento de exceção

RTP 19 Jul, 2017, 09:31 / atualizado em 19 Jul, 2017, 09:59 | País

Em declarações aos jornalistas esta quarta-feira a partir da sede da ANPC, em Carnaxide, a comandante Patrícia Gaspar rejeitou “liminarmente” qualquer associação dos briefings diários a uma “lei da rolha”.



A responsável esclareceu que a medida adotada pela Proteção Civil é “um procedimento de exceção para uma situação de exceção”. “Temos tido cenários bastante complexos em termos de fogos florestais com enorme simultaneidade de ocorrências, com enorme mobilização de recursos e reforços”, referiu.



A Autoridade Nacional de Proteção Civil anunciou na terça-feira que vai passar a fazer duas comunicações diárias sobre os incêndios no país, com início na quarta-feira. As comunicações acontecem durante a semana mas também aos fins de semana, um de manhã (às 9h00) e outro ao final do dia (às 19h00).



Patrícia Gaspar explicou que esta concentração das comunicações a partir da sede da Proteção Civil serve para que os comandantes assumam o controlo das operações de forma a estarem focados no “essencial” da conduta operacional e resposta às situações de emergência, sem que haja perda de “capacidade de reação”.



“Temos de garantir a máxima proteção e garantir que a conduta das operações é feita sem desvios de maior”, acrescentou.



Assegurando que não há distrações e com os operacionais totalmente focados no combate aos fogos, Patrícia Gaspar assegura que "não haverá qualquer negação daquilo que é a informação operacional disponível" e que a sede tem conhecimento "ao minuto" do que se passa nos teatros de operacões.



Por isso, garante a responsável, o sistema de briefings em vigor a partir desta quarta-feira será "flexível" e poderá adaptar-se à situação operacional no terreno, com os horários comunicados a servirem apenas como "referência".



"Podemos fazer todos os briefings que entendam que são necessários", afirmou em resposta aos jornalistas.