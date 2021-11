Proteção Civil regista 2.097 ocorrências em todo país desde quinta-feira

O número de ocorrências está, sobretudo, ligado com quedas de árvore (901 intervenções), inundações (494), limpezas de via (334), queda de estruturas (302) e movimentos de massa (60).

"Os distritos mais afetados foram, sobretudo, os do litoral, desde Braga até Setúbal, e depois também no interior Santarém e Viseu em Portalegre", adiantou o comandante José Costa, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), à Lusa.

Nestas operações, estiveram envolvidos 7.896 operacionais dos vários agentes da Proteção Civil, apoiados por 2.737 meios terrestres.

Segundo o comandante José Costa, a noite e madrugada de hoje foram "bastante mais tranquilas". Os distritos mais afetados pelo mau tempo são no litoral: Lisboa, Coimbra, Porto, Aveiro e Leiria.

"Não tivemos registo de nenhuma ocorrência significativa. De todas essas ocorrências mantém-se só em fase de resolução o aluimento da Estrada Nacional 242 na Nazaré", acrescentou.

Boa parte das ocorrências diz respeito à queda árvores.

Houve também registo de várias inundações, limpeza de vias e quedas de estruturas. Não há vítimas, nem danos graves.



A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil acionou na sexta-feira o alerta amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de cinco, devido à meteorologia adversa que vai estar ativo até às 23:59 de hoje.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje no continente precipitação fraca até início da tarde, com o vento a soprar por vezes forte nas terras altas do Centro e Sul, e uma descida de temperatura, em especial da mínima.

c/Lusa