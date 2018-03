Proteção Civil regista 423 ocorrências até às 14h30

RTP09 Mar, 2018, 15:51 / atualizado em 09 Mar, 2018, 17:13 | País

De acordo com a mesma fonte, o distrito de Lisboa registou 200 ocorrências, seguido de Santarém, com 50, Setúbal, com 30, e Castelo Branco, com 20.

As principais ocorrências dizem respeito a inundações, limpeza de vias e queda de árvores, salientou fonte da ANPC.

Em Lisboa, o piso abateu em várias zonas da cidade, como na rua Garrett, no Chiado, nos Anjos e em Campo de Ourique.

O mau tempo provocou também o cancelamento de pelo menos 30 voos na Madeira, mas a situação tendeu a uma estabilização durante a tarde desta sexta-feira.

A forte chuva durante a manhã provocou inundações no exterior e infiltrações na Escola EB 2,3 Rui Grácio, em Montelavar, levando ao encerramento durante a tarde por "precaução e segurança", informou fonte do estabelecimento escolar de Sintra.



"Devido à intempérie houve algumas inundações no exterior e dentro de algumas salas de aula", explicou à agência Lusa a diretora da escola, Ana Paula Custódio.



A mesma fonte acrescentou que, na sequência de informação recolhida junto da Proteção Civil, prevendo o agravamento do estado do tempo e perante "o reduzido número de alunos durante a tarde", foi decidido encerrar as instalações "por questões de precaução e segurança".



A diretora do estabelecimento sede do Agrupamento de Escolas Lapiás assegurou que não se registaram quaisquer danos pessoais, apesar do alagamento de zonas exteriores da escola e infiltrações, nomeadamente no pavilhão de educação física.



O estabelecimento de ensino na União de Freguesias de Almargem do Bispo, Montelavar e Pêro Pinheiro deverá reabrir sem problemas na segunda-feira, adiantou a diretora.

A Torre de Belém, em Lisboa, manter-se-á encerrada ao público, por questões de segurança, até à melhoria das condições do estado do tempo e do mar. “A sua reabertura ocorrerá assim que as autoridades competentes levantem os alertas relacionados com a intempérie”, adianta a Direção-Geral do Património Cultural em, comunicado.

C/Lusa