Proteção Civil regista 789 ocorrências entre as 23:00 de sexta-feira e as 07:30 de hoje

"Esta noite foi mais calma. Registámos 39 ocorrências a nível nacional, mas a maioria no Grande Porto e Coimbra devido à chuva", disse à Lusa José Rodrigues, da ANEPC.

De acordo com José Rodrigues, desde que foi decretado o estado de alerta às 23:00 de sexta-feira e as 07:30 de hoje foram registadas 789 ocorrências devido à chuva forte, que contaram com o empenhamento de 2.610 operacionais, com apoio de 1029 meios.

"Das 789 ocorrências, 251 foram registadas na Área Metropolitana do Porto e 162 em Coimbra", disse o comandante da ANEPC.

As ocorrências estão relacionadas com quedas de árvores, de estruturas, inundações, limpezas de vias e movimentação de massas.

"Agora vamos estar atentos aos leitos dos rios, sobretudo na zona do Mondego e Douro para prevenir eventuais cheias. Vamos ter maré cheia às 16:50", disse.

A Proteção Civil emitiu um aviso à população para o risco de cheias e inundações, incluindo no Porto e em Gaia, após "precipitação persistente" que levou ao "aumento significativo dos caudais do rio Douro".

Tendo por base a informação do Agência Portuguesa do Ambiente e do Centro de Previsão e Prevenção de Cheias do Douro, a ANEPC avisa em comunicado que o rio Douro atingiu "valores de referência elevados".

A ANEPC avisa na mesma nota que o aumento do caudal pode causar inundações em "zonas historicamente mais vulneráveis".

Nesta previsão estão incluídas a foz do rio Sabor, a zona ribeirinha da aldeia de Foz Tua, a zona fluvial de São Martinho em Nagozelo do Douro, o cais do Pinhão, a zona ribeirinha da cidade de Peso da Régua, o cais de Bitetos, a foz do rio Tâmega e zonas ribeirinhas do estuário do Douro, que incluem o Porto e Vila Nova de Gaia.

A ANEPC recomenda à população que não se exponha às zonas afetadas pelas cheias e que não atravesse zonas inundadas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu entretanto aviso amarelo para 10 distritos de Portugal continental devido à previsão de agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

O aviso para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vai prolongar-se até às 18:00 de hoje e para Setúbal, Beja e Faro até às 09:00 de hoje.