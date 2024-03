Proteção Civil regista uma centena de ocorrências causada por mau tempo

Apesar dos estragos, o oficial de operações José Rodrigues diz que não houve ocorrências significativas durante a última noite.





Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA), a Proteção Civil alertou na segunda-feira para a possibilidade de vento, por vezes forte, nas terras altas e no litoral oeste com rajadas até 80 quilómetros por hora.



Para esta quarta-feira, o IPMA prevê chuva, por vezes forte e persistente, que poderá ser de granizo e acompanhada de trovoada e agitação marítima forte com ondas de noroeste na costa ocidental, atingindo seis a sete metros a norte do Cabo Carvoeiro (altura máxima de 12 metros).



Para as terras altas, em especial do norte e do centro, as previsões apontam para queda de neve, descendo a cota gradualmente para os 600 a 800 metros.



Desde o início do tempo mais adverso, com chuva e vento, a Protecção Civil já registou mais de 200 ocorrências.