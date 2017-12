Proteção Civil registou 225 ocorrências desde 3ª feira

RTP27 Dez, 2017, 10:23 / atualizado em 27 Dez, 2017, 11:55 | País

Segundo disse à Lusa o comandante Miguel Oliveira, da ANPC, "desde as 15:00 de dia 26, que foi o inicio do estado alerta especial, até às 06:00 de hoje, tivémos no total 225 ocorrências, sendo que maioritariamente temos quedas de árvores", com 81 casos.

"Os distritos mais afetados, tal como já tinha vindo a acontecer durante o dia ontem [terça-feira], são Coimbra, Aveiro e Viseu", explicou.

O responsável acrescentou ainda que, além de quedas de árvores, foram também registadas quedas de pequenas estruturas e pequenas inundações.

Com o vento a abrandar, seis distritos permanecem sob aviso laranja, o segundo mais grave, mas por causa do estado do mar, até meio do dia de hoje.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera sublinha que o tempo vai melhorar, a partir de hoje.





De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão sob aviso laranja até às 14:59, por causa da agitação marítima, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, com previsão de ondas de noroeste que podem atingir uma altura máxima de 10 metros.

Barras encerradas

O estado do mar obrigou também a encerrar as barras nas capitanias dos portos de Caminha, Viana do Castelo, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, Nazaré e Cascais, segundo a Marinha.Estes avisos laranja por causa da agitação marítima vão passar progressivamente a amarelo (um nível abaixo), abrangendo também outros distritos até meio do dia de quinta-feira.De acordo com o IPMA, estarão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima os distritos de Faro e Beja (até às 03h59 de quinta-feira), Lisboa e Setúbal (até às 05h59) e Viana do Castelo, Porto, Leiria, Aveiro Coimbra e Braga (até às 11h59).Por causa da agitação marítima, a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertaram na segunda-feira para as eventuais consequências da previsão de agravamento do estado do mar na costa oeste portuguesa.

A repórter da RTP, Ana Raquel Leitão, esteve na Costa de Caparica, onde os efeitos da tempestade Bruno se fazem sentir sem grande intensidade.



A Marinha recomenda à população que se abstenha da prática de passeios junto à costa e nas praias, bem como da prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima.

Em Ovar, no Furadouro, ainda não se registam complicações, apesar da grande agitação marítima que se verificava ao início da manhã.



Já aos pescadores lúdicos de pesca à cana a Marinha aconselha cautela, evitando pescar junto a zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas.Estradas cortadas na Serra da Estrela

Algumas estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela estão cortadas, desde ontem à tarde. Uma medida de prevenção devido à queda de neve e às condições do estado do tempo.

A circulação rodoviária está encerrada desde Piornos até à Torre e desde a Torre até Lagoa Comprida.

C/Lusa