Proteção Civil registou 46 ocorrências até às 07:00 devido à chuva

A Grande Lisboa foi a região mais atingida pelo mau tempo.

Em declarações à agência Lusa pelas 09:00, Miguel Oliveira, oficial de operações na ANEPC, especificou que das 46 ocorrências registadas entre as 00:00 e as 07:00, 26 ocorreram na Grande Lisboa, a maioria inundações da via pública, mas sem gravidade.

"Estamos a falar de inundações na via pública e movimentações de massa, sem grande expressão e sem gravidade. Tivemos 26 ocorrências na Grande Lisboa e depois uma, duas, três ocorrências dispersas pelas regiões norte e centro, também inundações sem gravidade", disse à Lusa Miguel Oliveira.

Contactada pela Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse que foram registadas durante a noite algumas ocorrências, sobretudo inundações da via pública, sem gravidade.

Por causa da previsão de chuva persistente e por vezes forte, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro sob aviso amarelo a partir das 09:00 de hoje e até às 00:00 de terça-feira.

Os distritos de Portalegre e Setúbal estão sob aviso amarelo devido à chuva até às 12:00 de hoje e Évora e Beja até às 15:00 de hoje.

O IPMA emitiu já, para quarta-feira, aviso laranja para a costa de nove distritos do continente devido à previsão de agitação marítima forte.

Os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 00:00 e as 09:00 de quarta-feira, passando depois a laranja entre as 09:00 e as 18:00 do mesmo dia por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste com 5 a 6 metros.

O IPMA emitiu também aviso amarelo de chuva persistente e por vezes forte para quarta-feira para os distritos de Viseu, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Braga e Porto.

Os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga também vão estar sob aviso amarelo na quarta-feira devido à previsão de vento sudoeste com rajadas até 70 quilómetros por hora (km/h), sendo rajadas até 95 km/h nas terras altas.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.