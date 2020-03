Proteção civil registou mais de 300 ocorrências devido ao mau tempo

Oito distritos do continente estiveram sob aviso laranja durante a madrugada devido à chuva e ao vento forte. Em declarações à agência Lusa, o comandante Carlos Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), adiantou que até ao início da manhã desta segunda-feira foram registadas 315 ocorrências, 203 das quais foram quedas de árvores.



No Porto, segundo informação disponível na página da Internet da Câmara Municipal , a queda de um andaime na Rua de Luz Soriano obrigou ao corte da circulação desde o Campo Lindo até à Praça Nove de Abril.

"Tivemos também algumas ocorrências relacionadas com pequenas inundações.”, avançou o comandante, salientando que as ocorrências não causaram vítimas nem danos materiais avultados.Viseu, Porto, Guarda, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco e Braga foram os distritos que estiveram sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido à previsão de chuva forte e persistente, acompanhada de trovoadas e vento forte com rajadas até 85 quilómetros por hora."Não há vítimas a registar, apenas danos materiais em algumas habitações", refere ainda a autarquia.

Chuva persiste o resto da semana

De acordo com as previsões do IPMA e da proteção civil, a chuva e o vento vão continuar ao longo da semana, apesar de mais fracos.As maiores quantidades de precipitação já ocorreram e neste momento vamos ficar num regime de aguaceiros que serão fracos nas regiões sul e no norte podem ser ainda pontualmente fortes e acompanhados de trovoada", disse à agência Lusa a meteorologista Patrícia Gomes.", afirmou ainda a meteorologista.





De acordo com a especialista do IPMA, o vento vai continuar a soprar com alguma intensidade nas terras altas, podendo chegar aos 100 quilómetros por hora, mantendo-se, por isso, o aviso amarelo.

"Para hoje existe também um aviso amarelo para agitação marítima com previsão de ondas com quatro a cinco metros na faixa costeira ocidental entre Viana do Castelo e Lisboa", acrescentou Patrícia Gomes.No que diz respeito às temperaturas, Patrícia Gomes adiantou que vão registar-se apenas pequenas variações de um a dois graus ao longo da semana.

c/Lusa